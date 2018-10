Fortnite Sfide Settimana 4: come eliminare i nemici nelle Aree Corrotte

Le nuove Sfide della Settimana 4 (Stagione 6) di Fortnite Battaglia Reale sono disponibili a partire da oggi pomeriggio. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Elimina gli avversari nelle Aree Corrotte" inclusa nel Pass Battaglia.

Se siete in possesso del Pass Battaglia, completare questa sfida vi ricompenserà con 10 Stelle. Per portarla a termine dovrete eliminare tre avversari nelle Aree Corrotte della mappa nel corso delle partite. Se non ricordate dove si trovano le aree in questione, vi basta consultare la mappa riportata a fondo pagina, dove abbiamo cerchiato di rosso le sette Aree Corrotte introdotte con la Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale.

Ne troviamo una a sud-ovest del Parco Pacifico, una a est di Boschetto Bisunto, una a sud di Passatempi Pomposi, una a sud-ovest di Sprofondo Stantio, una nelle Lande Letali, una a sud-est di Corso Commercio e una nel Bosco Blaterante. Per completare la sfida "Elimina gli avversari nelle Aree Corrotte", dunque, non vi resta che uccidere tre avversari all'interno di queste zone, assicurandovi di portare a termine la partita.

Dato che molti giocatori potrebbero dedicarsi a questa sfida nelle prossime ore, probabilmente le Aree Corrotte saranno più trafficate del solito: assicuratevi di raggiungerle quando vi sentite pronti, muniti del giusto equipaggiamento per affrontare al meglio gli scontri a fuoco.

Per quanto riguarda le altre Sfide della Settimana 4, vi abbiamo già spiegato come completare Balla sulla torre dell'orologio.