Fortnite Sfide Settimana 5: Eliminazioni nelle Piattaforme Aeree

Dopo avervi spiegato come visitare diverse Turbine eoliche nell'arco di una singola partita, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo come completare la sfida che richiede di effettuare tre eliminazioni nelle Piattaforme aeree.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con Granate, Dinamite o Fialette Puzzolenti (0/200)

Cerca dei forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari (0/7)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Completa un giro di pista nel deserto (0/1)

Posiziona oggetti trappola in partite diverse (0/5)

Visita diverse Turbine eoliche in una sola partita (0/5)

Eliminazioni nelle Piattaforme Aeree (0/3)

Per completare questa sfida dovrete effettuare tre eliminazioni mentre vi trovate su una Piattaforma aerea. In tutta l'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) sono presenti sette di queste piattaforme: per aiutarvi a individuarle, nella mappa riportata a fondo pagina abbiamo evidenziato le loro posizioni con dei cerchi rossi.

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è salire su una di questa Piattaforme aeree ed eliminare tre nemici. Per farlo vi consigliamo di utilizzare le armi a medio/lungo raggio come i fucili automatici e, ancora meglio, il fucile di precisione.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 5, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come portare a termine la sfida a fasi Completa un giro di pista nel deserto.