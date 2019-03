Fortnite Sfide Settimana 5: usa Condotto Vulcanico, Zipline e Veicolo

I giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 5. Di seguito vi mostriamo come completare quella che richiede di utilizzare un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo durante una partita.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8

Infliggi danni agli avversari con armi con mirino (0/200)

Cerca forzieri Condotti Confusi o Palmeto Paradisiaco (0/7)

Completa un giro di pista in Borgallegro (0/1)

Realizza 15 rimbalzi con lancio solo usando il giocattolo Palla Rimbalzante (0/1)

Fase 1: Ottieni scudi dai funghi (0/50)

Usa un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo nella stessa partita (0/3)

(0/3) Elimina i nemici negli Accampamenti dei Pirati (0/3)

La sfida in questione richiede di utilizzare un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo durante una partita di Fortnite Battaglia Reale.

Condotti Vulcanici

I Condotti Vulcanici si trovano nei pressi del vulcano, nella zona nord-est dell'isola. Hanno l'aspetto di un piccolo cratere, e sprigionano una forte corrente in grado di scagliarvi in aria. Per utilizzarli vi basta passare sopra uno di essi. Una volta che verrete scagliati in aria potrete utilizzare il deltaplano per atterrare nuovamente sulla mappa.

Zipline

Le funivie sono disseminate in tutta l'isola di Fortnite Battaglia Reale. Come potete vedere nella mappa proposta a fondo pagina, le Zipline sono maggiormente concentrate nel bioma polare, nella zona sud-ovest della mappa.

Veicolo

Per utilizzare un veicolo vi basta procurarvi un mezzo di trasporto come la nuova Girosfera di Fortnite. La porzione sud-ovest della mappa è quella in cui potete trovare più facilmente questo mezzo di trasporto. Non vi resta dunque che procurarvene uno e utilizzarlo nell'arco di una partita.