Fortnite: Cerca nel punto indicato dal coltello sulla mappa del tesoro

Tra le nuove Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di visitare il punto dell'isola puntato dal coltello sulla mappa del tesoro. Di seguito vi mostriamo dove si trova esattamente questa posizione.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8



Gratis



Raggiungi un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo (0/3)

Visita i 5 punti più alti dell'isola (0/5)

Elimina avversari a Laguna Languida o Piste Polari (0/3)

Fase 1: Atterra a Lande Letali (0/1)

Cerca nel punto indicato dal coltello sulla schermata di caricamento della mappa del tesoro (0/1)

(0/1) Ottieni un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o Arco esplosivo (0/1)

Usa oggetti lanciabili diversi in una partita singola (0/2)

Per completare questa sfida dovrete visitare il punto indicato dal coltello sulla mappa del tesoro vista nella schermata di caricamento, e infine raccogliere la stella che si trova sul luogo. Dove è situato il punto in questione?

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, il punto si trova a sud di Rifugio Ritirato, poco a nord della pista di Palmeto Paradisiaco. Per individuarlo più facilmente, potete aiutarvi con un riferimento visivo guardando il filmato proposto in apertura.

