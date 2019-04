Fortnite Sfide Settimana 6: una mappa mostra come completarle tutte

I giocatori della Stagione 8 di Fortnite possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 6. Vi proponiamo una mappa che mostra le location in cui è possibile completarle tutte.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8

Gratis

Raggiungi un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo (0/3)

Visita i 5 punti più alti dell'isola (0/5)

Elimina avversari a Laguna Languida o Piste Polari (0/3)

Pass Battaglia

Fase 1: Atterra a Lande Letali (0/1)

Cerca nel punto indicato dal coltello sulla schermata di caricamento della mappa del tesoro (0/1)

Ottieni un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o Arco esplosivo (0/1)

Usa oggetti lanciabili diversi in una partita singola (0/2)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione mostra come completare tutte le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8. Nella fattispecie potete individuare la posizione dei 5 punti più alti dell'isola, delle tre strutture giganti (coniglio di legno, maiale di pietra e lama di metallo) e delle zone di atterraggio richieste nella sfida a fasi Atterra a Lande Letali. Evidenziato anche il punto indicato dal coltello sulla schermata di caricamento della mappa del tesoro.

Una volta che avrete portato a termine tutte le sfide di questa settimana, non dimenticate di raccogliere lo Stendardo segreto della Settimana 6.