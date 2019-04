Fortnite Sfide Settimana 6: Visita i 5 punti più alti dell'isola

Finalmente i giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle Sfide della Settimana 6. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di visitare i 5 punti più alti dell'isola.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8



Gratis



Raggiungi un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo (0/3)

Visita i 5 punti più alti dell'isola (0/5)

Elimina avversari a Laguna Languida o Piste Polari (0/3)

Fase 1: Atterra a Lande Letali (0/1)

Cerca nel punto indicato dal coltello sulla schermata di caricamento della mappa del tesoro (0/1)

Ottieni un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o Arco esplosivo (0/1)

Usa oggetti lanciabili diversi in una partita singola (0/2)

Questa sfida richiede di visitare i cinque punti più alti della mappa di Fortnite Stagione 8. Dove si trovano esattamente? Le location in questione sono le seguenti:

Sulla cima di Picco Polare

Sulla cima a sud-est di Rampe Ghiacciate

Sulla cima a nord-est di Spiagge Snob

Sulla cima a sud di Parco Pacifico

Sulla cima del Vulcano

I cinque punti più alti dell'isola di Fortnite sono evidenziati nella mappa riportata in basso. Se invece avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, non vi resta che guardare il filmato proposto in apertura. A proposito delle Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8, siete riusciti a completare quella che richiede di cercare dove punta il coltello sulla mappa del tesoro?