Fortnite Sfide Settimana 7: Infliggi danni agli avversari su una Zipline

A partire da oggi sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di infliggere danni agli avversari mentre si utilizza una Zipline.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni ai nemici mentre ti muovi su una Zipline

Colpisci gli avversari con il piccone

Elimina i nemici nelle varie zone segnalate

Pass Battaglia

Colpisci gli avversari dall'alto

Trova i forzieri a Sponde del Saccheggio e Spiagge Snob

Visita i Campi Pirata in una sola partita

Fase 1: Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una sola partita

Per portare a termine questa sfida dovrete infliggere danni agli avversari mentre vi state spostando su una Zipline. Tutto quello che dovete fare, dunque, è trovare una delle Zipline presenti sulla mappa, utilizzarla e colpire gli avversari mentre vi trovate appesi alla fune.

Dove si trovano esattamente queste funi? Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, le Zipline sono disseminate in tutta la mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 8). La maggior parte di essere è concentrata nel bioma polare, nella porzione sud-ovest dell'isola.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le sfide del nuovo evento Bottino dei Bucanieri: sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato come completare la sfida visita un Accampamento dei Pirati in partite diverse.