Fortnite Sfide Settimana 8: Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati

Dopo avervi mostrato come completare la sfida Visita diversi orologi, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9 vi spieghiamo come completare facilmente la sfida che richiede di effettuare "Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati".

Poco sotto elenchiamo tutte le sfide della settimana 8 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Applica scudi (0/400)

Visita diversi orologi (0/3)

Elimina nemici a Spiagge Snob o a Grandi Magazzini (0/7)

Pass Battaglia

Danneggia nemici con fucili d'assalto (0/500)

Fase 1 di 5: Atterra a Palmeto Paradisiaco (0/1)

Usa un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline in una partita singola (0/3)

Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati (0/5)

La sfida in questione richiede di effettuare cinque eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati. Il luoghi indicati sono altro che tutte le location di Fortnite Battaglia Reale contraddistinte da un nome, come Palmeto Paradisiaco, Borgallegro, Picco Polare, Spiagge Snob e così via.

Per completare questa sfida, dunque, non dovrete far altro che eliminare cinque nemici al di fuori di ogni luogo indicato. Il metodo più semplice per farlo è quello di giocare nella modalità a squadre, dove i giocatori sono portati a combattere al di fuori dei luoghi indicati: in questo modo sarà abbastanza semplice portare a termine la sfida in tempi brevi.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 8, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Usa Condotto Vulcanico, Condotto d'Aria e Zipline in una partita singola.