Fortnite Sfide Settimana 8: Usa i distributori automatici in partite diverse

A partire da oggi sono disponibili le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi mostriamo come completare facilmente la sfida che richiede di utilizzare i distributori automatici in tre partite diverse.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide della settimana, evidenziando quella che tratteremo in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro che si trova a Palmeto Paradisiaco (0/1)

Usa i Distributori Automatici in partite diverse (0/3)

Infliggi danni agli avversari mentre usi almeno un pallone (0/100)



Pass Battaglia

Cerca pezzi di puzzle sotto i ponti e nelle caverne (0/7)

Fase 1 di 2: Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali (0/1)

Elimina gli avversari a Sprofondo Stantio o Approdo Avventurato (0/7)

Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/2)

Tutto quello che dovete fare per completare questa sfida è utilizzare i distributori automatici in 3 partite diverse. Per portare a termine l'obiettivo, ricordatevi sempre di completare i match senza uscire prima dalla partita.

Dove si trovano i distributori automatici nella Stagione 8 di Fortnite? Come potete vedere nell'immagine proposta a fondo pagina, i distributori sono disseminati in tutta l'isola di Battaglia Reale. Dal momento che sono maggiormente concentrati nella parte occidentale dell'isola, vi suggeriamo di atterrare più a ovest in modo da trovare più facilmente i distributori.