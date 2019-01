Fortnite Sfide Tempesta di Ghiaccio: come uccidere 100 Bruti del Ghiaccio

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alle nuove sfide dell'evento Tempesta di Ghiaccio. Tra quelle attualmente disponibili ce n'è una che richiede di eliminare 100 Bruti del Ghiaccio: di seguito vi spieghiamo come fare.

Come vi abbiamo spiegato nella Guida alla Sfida uccidi Fiere del Ghiaccio, dopo l'esplosione della sfera che ha liberato il potente Re dei Ghiacci l'isola di Fortnite Battaglia Reale è stata ricoperta interamente dalla neve. Al suo interno sono comparsi diversi blocchi di ghiaccio da cui fuoriescono i nemici della Legione di Fiere, una schiera di creature luminescenti composte da tre unità: i normali zombie, i mostri alti e quelli voluminosi. Questi ultimi sono proprio i Bruti del Ghiaccio, il nostro obiettivo.

Per completare la sfida in questione dovrete eliminare 100 Bruti del Ghiaccio, visitando i vari blocchi di ghiaccio sparsi sulla mappa. Dal momento che questi nemici dispongono di 500 punti vita, il modo migliore per eliminarli in fretta è quello di procurarsi un'arma abbastanza potente come i mitragliatori o il fucile a pompa. Vi consigliamo in particolare di entrare in possesso degli esplosivi, dato che in questo modo potrete portarvi avanti anche con la sfida che richiede di infliggere 5.000 danni con armi esplosive alla Legione di Fiere.