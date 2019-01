Fortnite Sfide Tempesta di Ghiaccio: Distruggi i membri Elite della Legione

Dopo avervi spiegato come distruggere i frammenti di ghiaccio, in questa mini-guida all'evento Tempesta di Ghiaccio di Fortnite vi mostreremo come completare la sfida che richiede di 100 membri d'Elite della Legione del Ghiaccio.

Il principio alla base di tutte le sfide della Tempesta di Ghiaccio è sempre lo stesso. All'interno della mappa vengono generati casualmente diversi Frammenti di Ghiaccio, strutture dalle quali fuoriescono i nemici della Legione.

Per completare questa sfida, in particolare, siamo interessati ai membri d'Elite della Legione del Ghiaccio. Quali sono e come riconoscerli? Si tratta semplicemente dei nemici con il petto che brilla di verde. Sono più rari degli altri, quindi dovrete prestare attenzioni a quando vengono generati nel corso delle ondate.

Per aumentare le probabilità di incontrarli, vi consigliamo di danneggiare i Frammenti di Ghiaccio utilizzando le armi in vostra dotazione, assicurandovi però di non distruggerli (in tal caso terminerebbe lo spawn dei nemici). Da un Frammento di Ghiaccio danneggiato, infatti, possono fuoriuscire con più frequenza i nemici più potenti, tra i quali i membri d'elite.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire più facilmente come individuare i membri d'Elite della Legione del Ghiaccio e completare la sfida, potete guardare il video riportato in cima. Intanto ricordiamo che sono disponibili anche le Sfide della Settimana 8.