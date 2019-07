Fortnite, Sfide a Tempo Straordinario: danza dentro la testa olografica di Durr Burger

I giocatori della Stagione 9 di Fortnite possono dedicarsi alle nuove Sfide a Tempo Straordinario. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di danzare all'interno della testa olografica di Durr Burger.

Le Sfide a Tempo Straordinario sono delle particolari sfide dedicate ai possessori del Pass Battaglia. Portandole a termine è possibile sbloccare degli stili alternativi per alcune delle principali skin della stagione, oltre a una serie di ricompense esclusive. Di seguito vi spieghiamo come portare a termine la sfida che richiede di danzare all'interno della testa di Durr Burger a Neopinnacoli.

Danza all'interno della testa olografica di Durr Burger

Per portare a termine questa sfida dovrete raggiungere la testa olografica di Durr Burger, entrare al suo interno e prodigarvi in una danza usando una delle emote a vostra disposizione. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la testa di Durr Burger si trova a Neopinnacoli, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato per evidenziarne la posizione.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la testa olografica di Durr Burger, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Completando la sfida otterrete in ricompensa una schermata di caricamento della Stagione 9.

Sapevate che nel frattempo è uscito anche il centesimo e ultimo Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite? Sulle nostre pagine trovate la guida che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte.

Ricordiamo che accumulando almeno 90 Fortbyte sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.