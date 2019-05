Fortnite: le Sfide a Tempo Straordinario partiranno oggi?

La scorsa settimana i dataminer hanno svelato il ritorno delle Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite, inizialmente si pensava che queste sfide fossero destinate a comparare durante la Stagione 9 ma sembra che le cose non andranno esattamente così...

Secondo quanto riportato da Fortnite Insider, le Sfide a Tempo Straordinario partiranno oggi, giovedì 2 maggio, insieme alle Sfide della Settimana 10 di Fortnite, le ultime per quanto riguarda la Stagione 8, che si avvia alla sua naturale conclusione.

Sfide a Tempo Straordinario

Arriva al livello 23 del Battle Pass

Completa tutte le Sfide a Tempo Overtime

Colpisci i nemici

Entra nella top 10 coppie

Sopravvivi ai tuoi nemici

Raggiungi il livello 71 del Pass della Battaglia

Ottieni il livello 87 (Pass della Battaglia)

Trova le monete nelle isole segnalate (Modalità Creativa)

Arriva nella top 10 squadre

Al momento Epic Games non ha confermato nulla in merito, probabilmente ne sapremo di più alle 11:00 (ora italiana) quando Fortnite andrà offline per l'arrivo dell'aggiornamento 8.51, in leggero ritardo sulla tabella di marcia che prevede gli update disponibili tra il martedì e il mercoledì di ogni settimana.

Se i leak dovessero rivelarsi corretti, per i giocatori di Fortnite si prospetterebbe un giovedì davvero ricchissimo di sfide...