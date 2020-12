Fortnite, sfide The Mandalorian: come visitare la Razor Crest

Con l'arrivo della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 sono approdate nel battle royale anche le sfide a tema The Mandalorian, le quali permettono ai giocatori di sbloccare settimana dopo settimana dei componenti aggiuntivi per la personalizzazione dell'armatura del cacciatore di taglie. Scopriamo insieme come completare la prima di queste missioni.

L'obiettivo della prima sfida, che si ottiene semplicemente acquistando il Pass Battaglia, consiste nel raggiungere la Razor Crest, ovvero la nave spaziale del Mandaloriano che si trova in uno specifico punto della nuova mappa. Il punto da raggiungere si trova a sud di Colosseo Colossale (la grossa arena quadrata), proprio all'estremità dell'area desertica al centro della mappa. La Razor Crest è ben visibile anche osservando attentamente la mappa, ovviamente dopo aver esplorato almeno per una volta l'area in questione, che altrimenti vedrete in grigio. Per completare la missione non dovete far altro che atterrare o muovervi verso la navicella del personaggio: in questo modo sbloccherete la protezione per le spalle da applicare all'armatura del cacciatore di taglie. Nel caso in cui doveste trovare qualche difficoltà nel reperire la Razor Crest sulla mappa, in calce alla guida potete trovare una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale è ben visibile il luogo da raggiungere per il completamento della sfida. Va precisato che le successive sfide del Mandaloriano si sbloccano solo ed esclusivamente avanzando di livello nel Pass Battaglia e non vengono quindi proposte settimanalmente come nelle precedenti stagioni.

