Fortnite, sfide di Tony Stark: come sfiorare gli 88 km/h con una Whiplash

Se avete portato a termine tutto il Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, allora è giunto il momento di iniziare a completare anche l'ultimo set di Sfide Risveglio dedicate a Tony Stark.

Il primo obiettivo utile per ottenere l'emote integrata di Iron Man è quello di sfiorare gli 88 km/h con una Whiplash e, a differenza di quanto possa sembrare, è incredibilmente semplice da completare. Le Whiplash, ovvero le auto da corsa il cui aspetto riprende per alcuni versi quello di una Lamborghini, non sono particolarmente comuni in giro per l'isola del battle royale ma esiste un trucco per trovarne sempre almeno una. In giro per le Stark Industries, il punto d'interesse a sud dell'area circolare a tema Iron Man, è infatti possibile trovare diverse automobili di colore rosso che non sono altro che versioni modificate dallo stesso superoe Marvel della Whiplash: queste auto sono molto veloci e non richiedono benzina per funzionare. Se volete quindi completare facilmente questo incarico, indossate il costume di Tony Stark e atterrate alle Stark Industries dopo aver avviato una partita nella modalità Rissa a Squadre. Solitamente c'è un'auto proprio davanti l'ingresso dell'edificio principale, ma è possibile trovarne delle altre nel laboratorio di Stark (non preoccupatevi, in Rissa a Squadre non ci sono Scagnozzi o Boss). Salite a bordo del veicolo e sfrecciate il più veloce possibile restando sempre sull'asfalto, così da non rallentare. Se non riuscite a raggiungere gli 88 km/h semplicemente accelerando, tenete premuto il tasto dedicato al turbo (Cerchio su PlayStation 4, B su Xbox One) per raggiungere velocità folli e completare la sfida.

