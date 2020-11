Fortnite, sfide di Tony Stark: come usare una postazione di potenziamento

Se avete già sfiorato gli 88 km/h con una Whiplash come Tony Stark in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, allora il vostro obiettivo attuale per sbloccare l'emote integrata del supereroe Marvel consiste nell'utilizzare una postazione di potenziamento.

Completare questa sfida è davvero semplice, soprattutto se si ricorre a qualche trucchetto che rende la missione quasi istantanea. Per chi non lo sapesse, le postazioni di potenziamento sono quegli strumenti sparsi in giro per la mappa e grazie ai quali, investendo una quantità di materiali proporzionale alla rarità dell'arma, si può effettuare un upgrade al livello di rarità della bocca da fuoco. Le stazioni di potenziamento appaiono sempre negli stessi luoghi ed una delle più semplici da raggiungere si trova al Dominio di Doom, nel garage situato a sud del campetto da calcio. Per completare la missione indossate la skin di Tony Stark dal vostro armadietto e avviate una partita in modalità Rissa a Squadre, nella quale si inizia ogni partita con ben 150 unità di legno, 150 unità di pietra e 150 unità di metallo. Atterrate quindi al Dominio di Doom (l'ex Parco Pacifico), raccogliete una qualsiasi arma blu e andate alla stazione di potenziamento nel garage per effettuare il potenziamento dell'arma, che richiederà l'utilizzo di tutti i materiali presenti nel vostro zaino. Nel caso in cui non dovesse piacervi Dominio di Doom come luogo d'atterraggio, qui sotto trovate la mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicata la posizione di alcune stazioni di potenziamento.

