Fortnite, sfide di Wolverine: come sbloccare lo stile aggiuntivo Logan

Se avete sbloccato il costume di Wolverine nel corso della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, sappiate che è possibile aggiungere all'armadietto anche una variante della skin chiamata Logan e ispirata sia al film che ai fumetti Marvel.

Il primo requisito per poter sbloccare Logan in Fortnite è quello di aver sbloccato la skin di Wolverine, che si ottiene eliminando il nuovo e fortissimo boss che si aggira nei dintorni di Foresta Frignante e Pantano Palpitante, aree particolarmente affollate di questi tempi. Se avete ottenuto questo costume, allora potete personalizzarlo con lo stile aggiuntivo Logan semplicemente completando 60 sfide settimanali qualsiasi. Dal momento che ogni settimana vengono proposte solo 7 sfide, significa che occorrerà attendere almeno la Settimana 8 della Stagione 4 per poter utilizzare questa variante del supereroe.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli per completare tutte le sfide di Wolverine in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, così da ottenere ogni singolo oggetto appartenente al set dell' eroe Marvel.

Sapevate che l'evento di Halloween di Fortnite, l'Incubo, potrebbe tornare presto con nuovi boss e Scagnozzi?