Fortnite: Shroud dopo le critiche fa dietrofront e parteciperà alla World Cup?

Michael “Shroud” Grzesiek ha rivelato durante uno stream che sta valutando l'ipotesi di tornare su Fortnite mettendo da parte per un po' Apex Legends ed Escape from Tarkov, così da giocarsi la possibilità di partecipare alle qualificazioni della Coppa del Mondo.

Lo streamer canadese, comparando i suoi numeri con quelli del ben noto Ninja, ha ipotizzato che il successo di pubblico del ragazzo dai capelli blu sia probabilmente dovuto al fatto che Blevins sta partecipando alle qualificazioni.

"Sta facendo quella...della Coppa del Mondo", ha detto il giocatore agli utenti connessi. "Questa è l'unica ragione per cui voglio giocare a Fortnite. Quella...potrebbe essere abbastanza divertente per competere".

Shroud, insomma, davanti a numeri e soldi, fa parziale marcia indietro rispetto alle critiche espresse (assieme a molti altri, tra cui anche Ninja) sul gioco qualche tempo fa.

Per Shroud, comunque, non sembra sia una questione da vil denaro. Anzi, a stimolarlo sarebbe l'idea di competere finalmente al più alto livello in uno dei giochi più popolari di sempre.

Sarà, ma si deve sbrigare perché gli eventi rimasti per qualificarsi alla fase finale della Coppa del Mondo di Luglio sono solo otto.