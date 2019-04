Fortnite, Shroud rivela: molti si sono stancati, lasceranno dopo la Coppa del Mondo

Michael Grzesiek ha svelato che alcuni giocatori professionisti di Fortnite si sono confrontati con lui per discutere i loro piani per la Coppa del Mondo e, pare, non ci sono buone notizie.

Il giocatore ieri, durante uno streaming di Apex Legends, ha reso pubblico il contenuto di alcune discussioni avute con altri giocatori professionisti.

Shroud sostiene che la Fortnite World Cup potrebbe essere l'ultima volta in cui vedremo molti giocatori su Fortnite, perché la frustrazione per lo stato del gioco sta raggiungendo i massimi livelli. Shroud ha detto, esattamente come già fatto da altri, che Epic Games non si preoccupa dello stato in cui versa Fortnite.

"Un sacco di giocatori professionisti mi hanno mandato messaggi dicendo: Sì, ci siamo arresi dopo la stupidaggine della Coppa del Mondo... e io: Davvero, stanno solo buttando più soldi...”.

Uno dei giocatori più famosi, Turner “Tfue” Tenney dei FaZe Clan, ha già dichiarato che potrebbe fare un passo indietro dalla scena competitiva e concentrarsi solo sullo streaming su Twitch. Shroud si è guardato bene dal rivelare i nomi di coloro che hanno manifestato la loro intenzione di lasciare il gioco.

Vedremo come andrà a finire, perché i problemi del titolo sono evidenti a tutti. Nonostante questo, i qualifier per la Coppa del Mondo di Fortnite sono iniziati lo scorso weekend e si concluderà il 16 giugno.