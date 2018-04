Fortnite si aggiorna con la patch 3.51, la modalità 50v50 v2 è stata rinviata

I server di Fortnite sono tornati online nelle primissime ore del mattino, a seguito del lungo down della piattaforma, Epic ha pubblicato la patch 3.51, la quale non include nuovi contenuti ma si limita a risolvere bug e problemi tecnici minori con l'obiettivo di offrire un prodotto più stabile ai giocatori.

Il down di Fortnite ha portato però in dote uno speciale imprevisto, ovvero il rinvio della modalità 50v50 v2, attesa con la patch 3.5 pubblicata nella giornata di ieri. Su Reddit, il team di Epic fa sapere che "il team ha deciso di inviare la modalità 50 contro 50 a tempo limitato per preservare l'esperienza di gioco nel weekend. A causa dei problemi riscontrati nei giorni scorsi, non vogliamo appesantire ulteriormente i server nelle prossime ore, per questo la modalità 50v50 v2 è ora attesa per la prossima settimana."

Riordiamo che per tutto il fine settimana i giocatori di Fortnite potranno scaricare gratis due oggetti, ovvero un Back Bling per la modalità Battle Royale e un Troll Stash Llama per la modalità Salva il Mondo, come ricompensa per scusarsi dei problemi di server di giovedì 12 aprile.