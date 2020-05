Fortnite e il sistema di matchmaking: nuovi cambiamenti all'orizzonte?

In attesa di scoprire se nel corso della giornata saranno condivise eventuali informazioni su di un futuro approdo di Fortnite su PlayStation 5 e Xbox Series X, i dataminer proseguono la propria attività sul battle royale.

Le energie di alcuni di questi ultimi sembrano in particolare essersi concentrate nel corso delle ultime settimane su alcuni aspetti legati al matchmaking all'interno del gioco di Epic Games. Al centro delle riflessioni compare il sistema di abbinamento degli sfidanti basato sulle skill, introdotto dal team di sviluppo nel corso del 2019. Quest'ultimo è stato oggetto di diverse polemiche, a cui è stata data ampia risonanza anche da molti noti streamer attivi all'interno di Fortnite: Battaglia Reale.

Secondo alcuni dataminer, il sistema di matchmaking skill based sarebbe stato rimosso da Epic nel corso del mese delle prime settimane di maggio, ma non pare essere d'accordo un noto leaker, l'utente Twitter "Fortnite: Battle Royale Leaks". Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, quest'ultimo riferisce che la procedura di creazione delle partite sarebbe stata in verità già reintrodotta nell'ambito della modalità Squad.



Al momento, in verità, non vi sono dettagli ufficiali sulla vicenda e non è dunque chiaro se vi siano nuovi cambiamenti in dirittura di arrivo per il matchmaking di Fortnite. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che sono ora disponibili novità per Salva il Mondo e Modalità Creativa di Fortnite.