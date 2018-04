Fortnite: il sistema di replay arriva oggi con la nuova patch 3.5

Nel momento in cui scriviamo, i server di Fortnite sono offline per manutenzione: al termine della stessa (prevista indicativamente per la tarda mattinata) Epic Games renderà disponibile l'aggiornamento 3.5, il quale includerà tantissime novità per il Battle Royale.

L'update 3.5 includerà il sistema di replay, utile per vedere i momenti salienti della partita, con la possibilità di andare avanti e indietro veloce, catturare fotogrammi e clip da condividere sui social network. Il nuovo aggiornamento vedrà anche il debutto del Fortatile, oggetto di tipo difensivo, che permetterà ai giocatori di generare in maniera rapida un riparo.

L'ultima importante aggiunta riguarda la modalità a tempo 50v50 che vedrà due squadre composte da cinquanta giocatori ciascuna sfidarsi per il predominio dell'arena. La patch 3.5 risolverà inoltre vari bug e apporterà migliorie al bilanciamento, il changelog completo in lingua inglese è disponibile sul sito di Epic.

Tra i nuovi oggetti di Fortnite che hanno fatto la loro comparsa nello store nella giornata di ieri troviamo il costume Sergente Trifoglio Verde, lo strumento di raccolta pentola d'oro, l'Emote Breakdance e il Deltaplano Tormenta. Inoltre, sono trapelate sul web le prime skin concept dei team eSport.