Fortnite: sistemato un grave glitch che permetteva di ottenere XP infiniti

Le ultime ore sono state particolarmente piacevoli per una ristretta cerchia di giocatori di Fortnite Capitolo 2, i quali hanno approfittato di un particolare glitch per ottenere punti esperienza infiniti e sbloccare tutte le skin del Pass Battaglia della Stagione 8.

Il glitch in questione era legato al personaggio di Fabio Foltachioma, il quale è solito danzare nei pressi della sala da ballo di Doposci. Interagendo col personaggio per accettare i suoi incarichi e rimuovendoli dall'apposito menu permetteva di ottenere XP senza muovere un dito e ad una velocità impressionante. Il problema si è diffuso molto rapidamente sui social e in molti ne hanno approfittato non solo per raggiungere il Livello 100 del pass, ma anche per sbloccare tutti gli stili extra di Carnage, Charlotte e delle alte skin presenti nelle varie pagine del menu.

Ovviamente Epic Games è immediatamente corsa ai ripari e, sebbene il problema non sia stato risolto, il team di sviluppo ha momentaneamente rimosso il personaggio dalla mappa e lo reintrodurrà solo quando avrà trovato una soluzione definitiva. Insomma, se non avete approfittato del glitch nel pomeriggio non potete più farlo.

