Fortnite: la skin Accordo Potente è nuovamente disponibile!

Lo store di Fortnite è tornato ad ospitare una delle skin più amate dai giocatori: Power Chord (Accordo Potente), assente dalla rotazione da qualche settimana e ora nuovamente disponibile per tutti.

Come di consueto la skin resterà in vendita solo per 48 ore e poi scomparirà dalla rotazione, il costume ha un costo pari a 2.000 V-Buck e viene venduto in bundle con il dorso Sei Corde. Da segnalare anche la presenza di negozio di nuovi oggetti tra cui il Detaplano Googly, le Emote Piagnistei e Scatenati e le skin Nomignolo e Scout Ricognitore.

Sono tante le novità in arrivo su Fortnite: un nuovo Soldato Mitico dovrebbe presto fare la sua comparsa in modalità Salva il Mondo inoltre stani fenomeni legatl al cubo viola stanno interessando la zona di Sponde del Saccheggio, Epic Games inoltre ha promesso novità per quanto riguarda l'ottimizzazione di Fortnite per iPhone. Sapevate che Ninja si è reso protagonista di una giocata leggendaria questo weekend, utilizzando il rampino?