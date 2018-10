Fortnite Skin: arrivano il Cavaliere Rosso e l'Archetipo

In attesa delle nuove skin di Halloween di Fortnite, il Battle Royale di Epic si aggiorna con nuovi outfit, tra cui il Cavaliere Rosso e Archetipo. Red Knight è una delle skin più rare di sempre, precedentemente disponibile solo per un periodo limitato e ora nuovamente in vendita nel negozio in-game.

Tra le nuove skin troviamo Cavaliere Rosso (2000 V-Buck), Hacivat (1500 V-Buck), Archetipo (2000 V-Buck), Survivalista (1200 V-Buck), lo strumento di raccolta Spezza Alberi (800 V-Buck), il Deltaplano Pupazzo Ombra (1200 V-Buck) e le Emote Vita al Massimo (500 V-Buck) e Il Mio Idolo (200 V-Buck).

Da segnalare come Cavaliere Rosso e Archetipo dispongano anche di deltaplano e strumento di raccolta personalizzati, i quali però dovranno essere acquistati separatamente e non saranno inclusi dunque con l'acquisto della skin. Si tratta di una bella occasione per tornare in possesso di uno degli outfit più ricercati dalla community, pubblicato quando Fortnite non era ancora il fenomeno di massa che conosciamo oggi e dunque a disposizione di un bacino di utenza ridotto.