Fortnite 9.10: ecco le skin in arrivo nel negozio nei prossimi giorni

L'aggiornamento 9.10 di Fortnite ha portato con sé tante novità, tra le quali spiccano indubbiamente i Punti Caldi e l'evento Fortnite X Jordan. Come sempre accade a seguito della pubblicazione di una nuova patch, i data miner si sono subito lanciati alla ricerca di informazioni sui contenuti di prossima pubblicazione, scoprendo ben 4 nuove skin!

Potete ammirarle tutte quante nell'immagine allegata in calce e realizzata da TheDudeRoot e HypeX. La prima, a partire da sinistra, di chiama Dumpling Man e, secondo ShiinaBR, avrà quattro stili sbloccabili (Beef, Pork, Shrimp e Veggie). La seconda è un personaggio maschile con una felpa arancione e la maschera di un carlino, che verrà messa in vendita assieme ad altri oggetti del medesimo set (unpiccone, una copertura e un deltaplano). La terza skin si chiama Dark Vertex e sarà esclusiva di un bundle dedicato ad Xbox One S. Pertanto, a differenza delle altre, non verrà messa in vendita nel negozio degli oggetti tradizionale. Infine, c'è Masked Warrior, che verrà proposta sia in versione maschile che femminile. Potrete decidere di indossare o meno una maschera dorata.

Come vi sembrano questi costumi? Li acquisterete? Ne approfittiamo per segnalarvi che sono arrivati nuovi stili per le skin Maverick, Fishstick e Shade. Tra le nostre pagine, inoltre, trovate una guida per le sfide della Settimana 3.