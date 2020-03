Fortnite: le skin Aura e Gilda tornano nel negozio con nuovi stili!

La scorsa notte il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato ancora una volta: per l'occasione, ha visto il ritorno di due skin risalenti alla stagione 8, Aura e Gilda, con dei nuovi stili selezionabili e oggetti inediti con cui accoppiarli.

I due costumi sono di qualità non comune, pertanto sono venduti al prezzo (relativamente vantaggioso) di 800 V-Buck l'uno. Con i nuovi stili personalizzabili, che potete ammirare nell'immagine di anteprima, adesso offrono anche nuove opportunità di personalizzazione! Nel negozio sono stati resi disponibili anche dei nuovi oggetti appartenenti allo stesso set, ovvero il dorso decorativo Sacco d'Oro (non comune, 200 v-Buck), il dorso decorativo Catena Dorata (non comune, 200 V-Buck) e lo strumento di raccolta Occhi di diamante (non comune, 500 V-Buck).

Tra gli altri oggetti in vendita nel negozio oggi 1 marzo figurano le skin Kenji e Kuno (1500 V-Buck l'una), il deltaplano Falcone (leggendario, 1.500 v-Buck), il costume Attenzione (non comune, 8000-Buck) e l'emote Rianimato (epica, 800 V-Buck). Prima di salutarvi, ne approfittiamo per segnalare che il prossimo aggiornamento di Fortnite risolverà un bug della Rissa a Squadra.