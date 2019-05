Fortnite: le skin Aura e Guild sono molto simili al vecchio concept di un utente

Con l'ultimo aggiornamento del negozio di Fortnite Battaglia Reale sono state messe in vendita due nuovi costumi: Aura e Guild. Stando però ad alcuni utenti particolarmente attenti, pare che le skin siano molto simili a dei vecchi artwork apparsi su Reddit.

Parliamo per la precisione di un'immagine pubblicata dall'artista fantasyfull su Reddit circa 4 mesi fa. Non si tratterebbe però di un plagio e, in maniera simile a quanto avvenuto con la skin Tenero Difensore e il deltaplano Pollo Svolazzante, entrambe ideate da un piccolo fan del battle royale. Continua però ad essere avvolto nel mistero il modo in cui queste persone vengano ricompensate da parte di Epic Games. C'è chi sostiene che ricevano semplicemente un bel po' di V-Buck e chi dice che ricevano un vero e proprio pagamento.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla questione, vi ricordiamo che mancano solo poche ore al lancio del nuovo aggiornamento e, secondo alcune teorie, il tema della Stagione 9 saranno i viaggi nel tempo. Stando invece ad altri giocatori, prossimamente potrebbero arrivare le battaglie con i boss in Fortnite. Nel frattempo, pare che i ghiacci di Picco Polare si stiano sciogliendo e potrebbero riservarci qualche sorpresa nelle prossime ore.