Fortnite: le skin Aviazione tornano nel negozio, le novità del 13 maggio

Anche oggi il negozio di Fortnite si aggiorna con tante novità, tra cui skin, deltaplani, emote, picconi e coperture. Un update non particolarmente ricco ma in ogni caso da non sottovalutare grazie al ritorno di alcuni costumi leggendari molto amati...

In particolar modo tornano i costumi leggendari a tema Aviazione come Velocity e Raptor, oltre ai picconi Party Animal e Ascia Spettrale, al deltaplano Bombarolo d'Assalto, alla copertura Royal Air Force e alle due Emote Punched Up e Prickly Pose.

Fortnite: Nuove Skin

Velocity Skin (Leggendaria) – 2,000 V-Buck

Raptor Skin (Leggendaria) – 2,000 V-Buck

Party Animal Piccone (Epico) – 1,500 V-Buck

Assault Bomber Deltaplano (Epico) – 1,200 V-Buck

Prickly Patroller Skin (Non Comune) – 800 V-Buck

Prickly Axe Piccone (Raro) – 800 V-Buck

Royale Air Force Copertura (Non Comune) – 200 V-Buck

Volley Girl Skin (Raro) – 1,200 V-Buck

Punched Up Emote (Non Comune) – 200 V-Buck

Prickly Pose Emote (Non Comune) – 200 V-Buck

Field Surgeon Skin (Epico) – 1,500 V-Buck

Spectral Axe Piccone (Non Comune) – 200 V-Buck

Questa settimana Epic Games pubblicherà il primo aggiornamento della Stagione 9, atteso tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio, inoltre giovedì 16 partiranno le Sfide Settimana 2 della Stagione 9, già svelata da un leak, tra cui troviamo Lanciati fuori da 5 Onde d'Urto in differenti partite, Elimina 3 nemici a Scalini Scatenati oppure Condotti Confusi, Cerca 3 forzieri in differenti location con nome in un singolo match e Infliggi 500 danni con le Pistole ai nemici.