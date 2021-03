Fortnite: ecco la skin Batman Punto Zero, Deathstroke potrebbe arrivare nella Stagione 6

Alcuni dei più popolari dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno pubblicato nel corso delle ultime ore una lunga serie di informazioni riguardanti il nuovo fumetto del battle royale con protagonista Batman Punto Zero, il cui aspetto è stato svelato da una delle copertine.

I leaker hanno infatti pubblicato non solo le sinossi di tutti e sei i fumetti in uscita nelle prossime settimane, ma anche alcune delle loro copertine standard e variant, le quali ci permettono di scoprire quali personaggi faranno la propria comparsa nelle storie che coinvolgono il Cavaliere Oscuro. Come potete vedere in alcune di queste copertine, è ben visibile il nuovo aspetto di Batman, il quale sembra aver modificato il proprio costume in seguito al suo approdo sull'isola del battle royale, aggiungendo alcuni gadget e perdendo completamente la parte di costume sul braccio sinistro, forse distrutta in seguito ad un violento combattimento. Senza entrare troppo nel dettaglio, le sinossi svelano che Bruce Wayne ed altri personaggi andranno ad esplorare luoghi mai visti prima nel titolo Epic Games e affronteranno varie minacce, tra le quali viene citato anche un mercenario. Secondo i fan, si tratterebbe della controparte DC Comics di Deadpool, ovvero l'abile e letale Deathstroke, villain già conosciuto nei videogiochi grazie a Batman Arkham Origins. Non possiamo quindi escludere che la Stagione 6 di Fortnite sia dedicata agli eroi e ai villain DC e che Deathstroke sia uno di questi.

Per chi non lo sapesse, questi fumetti arriveranno nel corso delle prossime settimane e in ognuno di essi si nasconderà un codice per ottenere delle skin gratis. Chiunque decida di acquistarli tutti potrà inoltre ottenere una esclusiva skin di Batman corazzato. In attesa di saperne di più sulle ricompense legate ai fumetti, vi ricordiamo che la Stagione 6 di Fortnite si aprirà con un evento single player, il quale porrà definitivamente fine all'avventura con protagonista l'Agente Jonesy.