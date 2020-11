Fortnite, skin Black Widow (tuta da neve): come sbloccare il costume gratis

In concomitanza con il debutto dell'upgrade gratis di Fortnite Capitolo 2 per Xbox Series X|S (quello PlayStation 5 arriverà la prossima settimana), Epic Games ha annunciato l'arrivo di una nuova skin dedicata a Vedova Nera, la quale potrà anche essere ottenuta in maniera gratuita dai giocatori più abili del battle royale.

Proprio come visto con la Coppa Daredevil e la Coppa Ghost Rider, sarà possibile entrare in possesso di Vedova Nera con la tuta da neve gareggiando nella Coppa Black Widow e ottenendo un buon punteggio (questo varia in base al paese):

NA Est: 1° - 500° posto

NA Ovest: 1° - 200° posto

Europa: 1° - 800° posto

Brasile: 1° - 200° posto

Asia: 1° - 100° posto

Oceania: 1° - 100° posto

Medio Oriente: 1° - 100° posto

Proprio come le precedenti competizioni, i giocatori non possono partecipare tramite matchmaking e devono formare una squadra composta da due giocatori (si gioca in modalità Coppie). Tutti i partecipanti devono avere un account di livello 30 e l'autenticazione a due fattori correttamente configurata. Chiunque sia intenzionato a partecipare all'evento, troverà il banner di questa competizione a partire da domani, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 18:00 italiane, nella relativa sezione del menu principale di Fortnite Capitolo 2.

Di seguito trovate le modalità attraverso le quali il gioco formerà i gruppi di gioco (in base alla loro abilità):

Lega aperta: divisione I (0 - 249 punti Hype)

Lega aperta: Divisione II (250 - 499 Hype)

Lega aperta: Divisione III (500 - 999 Hype)

Lega aperta: Divisione IV (1.000 - 1.499 Hype)

Lega contendenti: Divisione I (1.500 - 2.499 Hype)

Lega contendenti: Divisione II (2.500 - 3.999 Hype)

Lega contendenti: Divisione III (4.000 - 5.999 Hype)

Lega campioni: Divisione I (6.000 - 11.999 Hype)

Lega campioni: Divisione II (12.000 - 15.999 Hype)

Lega campioni: Divisione III (16.000+ Hype)

Questo è invece il sistema di assegnazione dei punti:

1° posto (Vittoria Reale): 25 punti

2° posto: 10 punti

3°-4° posto: 5 punti

5°-8° posto: 3 punti

9°-16° posto: 1 punto

Va precisato che, come tutte le altre skin date in regalo tramite competizioni, anche quella di Black Widow verrà inviata ai vincitori prossimamente e non tutti la riceveranno contemporaneamente, quindi vi toccherà attendere qualche giorno prima di poterla sfoggiare nelle partite online della Battaglia Reale. Chiunque non dovesse riuscire a qualificarsi potrà in ogni caso acquistare la skin nel negozio oggetti la prossima settimana. Vi ricordiamo infine che questo dovrebbe essere il penultimo evento della Stagione 4 e, secondo alcune indiscrezione, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la Coppa Venom.