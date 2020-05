Fortnite: la skin di Borderlands torna a sorpresa nel negozio

Lo scorso autunno Epic Games aveva proposto l'evento Fortnite x Caos con l'obiettivo di promuovere il lancio di Borderlands 3. Oggi la skin del gioco 2K Games torna nel negozio di Fortnite, in vendita solamente per un periodo limitato.

A sorpresa il pacchetto Bundle Bandito Psycho è tornato in vendita al prezzo di 2.000 V-Buck (circa 20 euro al cambio attuale), acquistabile entro le 00:59 di oggi, venerdì 29 maggio. Il costo non è certo contenuto ma ricordatevi che il bundle include oltre alla skin anche il dorso decorativo di Claptrap ed i picconi a tema Borderlands.

Il ritorno di questo pacchetto non è casuale ed è legato all'arrivo di Borderlands The Handsome Collection gratis su Epic Games Store, per una settimana la raccolta che include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel è gratis per tutti fino al 4 giugno.

Vi segnaliamo intanto che la Stagione 3 di Fortnite è stata rimandata per la seconda volta, il nuova Season non inizierà giovedì 4 giugno come previsto bensì partirà solamente la settimana dopo, ovvero giovedì 11 giugno. Il motivo alla base di questo ritardo non è stato reso noto, si tratta del secondo rinvio per la Stagione 3, la quale inizialmente era prevista per la fine di maggio.