Fortnite: le skin di Cable, Psylocke e Domino sono disponibili nel negozio oggetti

Come anticipato dai dataminer nel corso degli ultimi giorni, Epic Games ha aggiornato a sorpresa il negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 inserendo tra gli oggetti in vendita ben due bundle dedicati alla X-Force.

Il bundle Costumi X-Force permette di ottenere con soli 3.000 V-Buck le skin di Cable, Psylocke e Domino con relativi dorsi decorativi. Al costo di 2.500 V-Buck potete acquistare il bundle Attrezzatura X-Force ed ottenere in un sol colpo tutti e tre gli strumenti da raccolta dei personaggi e il deltaplano di Psylocke. Come se non bastasse, il negozio si è arricchito con le versioni a tema Deadpool del Corvo, Ravenpool, e della Leader della squadra Coccole, ovvero Coccolpool. Entrambi i costumi possono essere acquistati singolarmente o in bundle al prezzo di 2.000 V-Buck. Ad accompagnare tutti questi oggetti troviamo anche il ritorno del set di Deadpool costituito da un deltaplano, uno strumento da raccolta e ben due emote.

Nel caso in cui foste interessati ad un solo oggetto tra quelli presenti nei bundle, va precisato che è possibile acquistare le skin di Cable, Psylocke o Domino singolarmente ma il prezzo dei costumi in questo caso sarà maggiore.

Prima di lasciarvi al trailer e alle immagini del mini-evento, vi ricordiamo che a breve potrebbe arrivare una modalità a tempo con i Chitauri di Thanos in Fortnite.