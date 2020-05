Fortnite: la skin Cyclo contiene indizi sulla tempeste dell'evento Doomsday?

L'attesa per il prossimo grande evento di Fortnite Capitolo 2, Doomsday, è alle stelle e grazie all'incessante lavoro svolto dai dataminer sono sempre di più le informazioni sugli avvenimenti che il prossimo sabato coinvolgeranno il mondo del battle royale.

Gli ultimi dettagli provengono dalla skin Cyclo, oggetto di un recente leak e versione alternativa di un costume già visto in passato nel negozio oggetti. Secondo gli utenti più attenti, i quali hanno analizzato anche la schermata di caricamento dell'evento Doomsday in Fortnite, Cyclo non potrebbe essere altro che Mida con indosso la particolare uniforme presente nel suo studio. Non è da escludere che il prossimo sabato il misterioso personaggio possa quindi trasformarsi in Cyclo poco prima di procedere all'attivazione del dispositivo sferico situato anch'esso nella sua stanza. Leggendo la descrizione della skin e del suo dorso decorativo, si può inoltre intuire che questa tuta permetta a Mida di controllare gli elementi e di sopravvivere ad eventuali catastrofi, avvalorando l'ipotesi di un'inondazione della mappa in vista dell'arrivo della Stagione 3 del Capitolo 2.

In attesa di scoprire di più dettagli sull'evento di sabato sera, vi ricordiamo che la skin Recon Expert è tornata nel negozio di Fortnite.