Fortnite: le skin default del Capitolo 1 stanno per tornare?

Sembra proprio che Epic Games voglia far colpo sui giocatori più nostalgici di Fortnite Battaglia Reale e a poche ore dall'annuncio del ritorno dell'Ascia Revival, la quale potrà essere scaricata gratuitamente per un periodo di tempo limitato, potrebbe aver lanciato indizi sul possibile ritorno delle vecchie skin default.

È infatti bastato annunciare dell'Ascia Revival per fare in modo che i fan più accaniti chiedessero sui social del ritorno delle cosiddette skin "OG", ovvero le prime skin inserite nel gioco e le uniche utilizzabili dai nuovi giocatori. Ad alcune di queste richieste gli sviluppatori hanno risposto in maniera criptica e hanno lasciato intuire che potremmo vedere molto presto anche un revival dei vecchi costumi, così da rendere felici tutti i giocatori che hanno supportato il battle royale dai suoi albori. Ovviamente non si hanno dettagli sulla reintroduzione di questi costumi, ma è probabile che verranno aggiunti al gioco in maniera gratuita e solo per un periodo di tempo limitato.

A proposito di contenuti estetici, vi ricordiamo che proprio oggi è stato confermato l'arrivo della skin di Ghost Rider in Fortnite Capitolo 2. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata a tutti i dettagli sull'update gratuito di Fortnite per PlayStation 5 e Xbox Series X, il quale introdurrà anche il supporto al DualSense.