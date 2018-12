Fortnite: skin del 12 dicembre, coperture Galassia e problemi per la spada Infinity Blade

Fortnite Infinity Blade Infine, Epic Games ha annunciato alcuni problemi con la spada Infinity Blade , una delle più grandi novità dell'ultimo aggiornamento di Fortnite. L'arma in questione è afflitta da alcuni glitch grafici e bug tecnici, lo studio sta lavorando per risolvere le problematiche segnalate dalla community, un hot fix è atteso per le prossime ore.

Coperture Galaxy Skin Le novità non finiscono qui perchè un leak ha svelato le coperture Galaxy per i veicoli e le armi, le coperture in questione riprendono il motivo spaziale della Skin Galassia , esclusiva per i possessori di Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, con ogni probabilità anche questi contenuti saranno disponibili esclusivamente per gli acquirenti dei due prodotti citati.

Fortnite Nuove Skin Le nuove skin di oggi sono Cloudbreaker e Wingtrip , accompagnate dal piccone Turbine, dal Deltaplano Dirigibile e dal costume Chomp. Ci sarà invece da attendere per quanto riguarda l'Omino di Pan di Zenzero ( Gingerbread Man ), quest'ultimo dovrebbe fare la sua comparsa tra i Cuccioli nei prossimi giorni, sicuramente in tempo per Natale, i file del personaggio sono infatti comparsi nel codice sorgente dell'aggiornamento 7.01 pubblicato nella giornata di ieri.

We might be seeing a Gingerbread man pet in Fortnite soon, according to leaked game files: https://t.co/P3AhN1zEyh — Fortnite News - fnbr.news (@FortniteBR) 11 dicembre 2018

There’s lots of world out there! 🌎



The new Cloudbreaker and Wingtip Outfits, Turbine Pickaxe, Dirigible Glider, and Chomp Gear are available now! pic.twitter.com/eXM2VRWjmt — Fortnite (@FortniteGame) 12 dicembre 2018

Thoughts on the new Aviation Age outfits? #Fortnite pic.twitter.com/4ddSd4UPGP — Fortnite News - fnbr.news (@FortniteBR) 12 dicembre 2018