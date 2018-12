Fortnite: skin del 6 dicembre e regole di comportamento della Modalità Creativa

In attesa di Fortnite Stagione 7 arrivano le ultime skin della Season 6, ora disponibili nel negozio! Tra queste troviamo Battle Hound e Ventura, insieme al piccone Fang.

Tra le altre skin, le emote e gli oggetti del 6 dicembre trovano spazio anche Maverick, Venturion, Airfoil, Jugglin, Triumph e Dragon Axe, potete vedere l'elenco completo nel Tweet pubblicato in calce alla notizia.

In vista dell'arrivo della Modalità Creativa (disponibile da oggi insieme alla Stagione 7) Epic ha diffuso il codice di comportamento con le regole da seguire per evitare di incorrere in ban e sanzioni: "All’interno della modalità Creativa di Fortnite ti chiediamo di attenerti al seguente codice di comportamento:

Rispetta gli altri giocatori. Mostrati cordiale quando crei e modifichi insieme agli altri. I termini discriminatori, la violenza verbale, le minacce, lo spam o altre forme di comportamento moleste o illegali non saranno tollerati.

Mantieni i dati del tuo account sicuri e privati. Dare accesso ad altri al tuo account ti mette a rischio. Non condividere le informazioni del tuo account o di quelli altrui.

Sii gentile e buon divertimento!

Se incontri giocatori che non rispettano il codice di comportamento della modalità Creativa di Fortnite, comunicacelo all’interno del gioco usando il pulsante di segnalazione oppure contatta l’assistenza giocatori. Valuteremo tutte le segnalazioni, prendendo i necessari provvedimenti.

Il codice di comportamento della modalità Creativa di Fortnite non è definitivo e potrebbe subire variazioni nel corso del tempo, quindi assicurati di consultarlo periodicamente. L’ignoranza non è mai una giustificazione, oltre a essere una pessima scusa di per sé. Siamo tutti qui per divertirci e goderci il mondo di Fortnite!"