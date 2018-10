Fortnite: la skin del Bombarolo Oscuro è ora disponibile nel negozio

Dopo le anticipazioni emerse durante la Stagione 5, finalmente la skin del Bombarolo Oscuro è disponibile all'acquisto nel negozio in-game di Fortnite. Per ottenerla basterà sborsare 1.200 V-Buck.

Di seguito riportiamo i nuovi oggetti disponibili oggi nel negozio di Fortnite:

Bombarolo Oscuro (Skin) – 1.200 V-Buck

Percussore Radioso (Skin) – 1.200 V-Buck

Fortuna (Skin) – 1.200 V-Buck

Crash Tonante (Strumento da raccolta) – 1.200 V-Buck

Falcistrello (Strumento da raccolta) – 800 V-Buck

Glifo Oscuro (Deltaplano) – 500 V-Buck

Facocero (Deltaplano) – 500 V-Buck

Breakdance (Emote) – 800 V-Buck

Esultanza (Emote) – 200 V-Buck

A giudicare dal nome e dalle sue sembianze, la skin del Bombarolo Oscuro si presenta come la nemesi del Bombarolo Lucente, forse corrotta dagli oscuri poteri del misterioso cubo viola presente nella mappa. Per dare un'occhiata ai vari oggetti in vendita oggi nel negozio, potete guardare il video riportato in cima alla notizia.

Intanto ricordiamo che Epic Games ha reintrodotto le opzioni personalizzate del Parco Giochi, dopo averle rimosse a causa di alcuni errori riscontrati durante il loro utilizzo. Infine segnaliamo che da ieri pomeriggio sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 (relative alla Stagione 6). Se volete qualche suggerimento per portarle a termine e ottenere le nuove ricompense, non dimenticate di consultare le nostre Guide a tema: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare lo Stendardo nascosto nella battuta di caccia.