Fortnite: la skin Deriva Estiva è ora in vendita, per la rabbia dei fan

Nelle ultime ore sono scoppiate alcune polemiche per quanto riguarda Fortnite, in particolare per via della decisione di Epic Games di rendere la skin Deriva Estiva (Summer Drift in inglese) a pagamento nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite.

Si tratta di un rifacimento di una skin, che però era disponibile solo per chi aveva acquistato il Battle Pass per la Stagione 5, ed è dunque la prima volta che Epic rompa la sua promessa di non mettere in vendita contenuti esclusivi al pubblico.

La skin in questione porta con sé dei nuovi pantaloncini e una collana floreale, oltre a un nuovo tatuaggio e pochi altri dettagli, ma è bastato a far scattare l'ira di alcuni giocatori, visto che un contenuto precedentemente esclusivo è ora acquistabile a 1500 V-Bucks nel negozio.

Per la verità non è la prima volta che in Fortnite appaiano rifacimenti di vecchie skin, che in alcuni casi vengono addirittura regalate ai possessori della skin originale. Non è stato questo il caso, ed il fatto che si tratti di un contenuto esclusivo potrebbe rappresentare un fastidioso precedente per quanto riguarda altri tipi di contenuto (o altri outfit), cosa della quale i giocatori non sarebbero particolarmente entusiasti.

Che ne pensate della situazione? Trovate sia ingiusto mettere di nuovo in vendita contenuti una volta esclusivi, o è una buona opportunità per far sì che tutti possano goderne?

