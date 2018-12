Fortnite: skin, emote e gli altri oggetti in vendita il 30 dicembre

Puntuale come sempre, nella notte il negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato dando il benvenuto ad costume nuovo di zecca e a tanti altri oggetti.

Innanzitutto, è ora possibile acquistare la nuova skin Zuccherina, la cui esistenza era già stata svelata per errore dall'account Instagram del gioco. È di livello epico e può essere acquistata a 1.500 V-Buck. Nel prezzo è compreso anche il dorso decorativo Fremito Freddo. Per l'occasione, sono tornati in vendita nel negozio anche due skin leggendarie molto apprezzate dai giocatori, ovvero Cavaliere del Ragno e Aracno, entrambe proposte a 2.000 V-Buck. Volendo, è possibile completare il set Aracnide acquistando il piccone Rompi-Tele (raro, 800 V-Buck) e il deltaplano Cucciolo (epico, 1.200 V-Buck).

A seguire, trovate una panoramica degli oggetti giornalieri:

Emote Calcio da accovacciati (epica, 800 V-Buck)

(epica, 800 V-Buck) Deltaplano Prismatico (raro, 800 V-Buck)

(raro, 800 V-Buck) Costume Milite d'assalto Piani Alti (non comune, 800 V-Buck)

(non comune, 800 V-Buck) Costume Desperado (raro, 1.200 V-Buck)

(raro, 1.200 V-Buck) Emote Buffo (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Piccone Vanga Tattica (non comune, 500 V-Buck)

Prosegue, intanto, l'evento festivo. La sfida odierna chiede ai giocatori di ringraziare l'autista del bus in partite diverse , e mette in palio il piccone. La MAT del giorno, invece, è