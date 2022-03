Fortnite: skin ed emote gratis per la Festa della Donna, come riscattare tutto

Oggi, 8 marzo 2022, si celebra in tutto il mondo la Giornata della Donna. Anche molti videogiochi si uniscono ai festeggiamenti e tra i prodotti che hanno addirittura proposto contenuti a tema troviamo Fortnite Capitolo 3, il quale permette ai giocatori di riscattare un corposo pacchetto di ricompense gratuite.

Grazie all'iniziativa avviata da Epic Games, tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 3 potranno ricevere da oggi un intero set di oggetti, il quale include persino un'emote sicnronizzata e una skin da applicare sia alle armi che ai veicoli. Tutto ciò è disponibile nel negozio oggetti, dove ciascuno di questi elementi cosmetici si può acquistare a 0 V-Buck.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che possono essere sbloccati dai giocatori per un periodo di tempo limitato:

Simbolo del cuore: Emote sincronizzata (oggetto raro) del set "Combinaguai spinato"

Emote sincronizzata (oggetto raro) del set "Combinaguai spinato" Per aspera ad astra: Copertura per armi e veicoli (oggetto raro) del set "Celebriamo le donne"

Copertura per armi e veicoli (oggetto raro) del set "Celebriamo le donne" Sono senza paura : Musica per la lobby (Serie d'Icone) del set "Celebriamo le donne"

Musica per la lobby (Serie d'Icone) del set "Celebriamo le donne" Saltello e occhiolino: Spray (oggetto non comune) del set "Celebriamo le donne"

Nel caso in cui non poteste effettuare il riscatto in giornata, sappiate che la promozione non durerà solo 24 ore. Stando a quanto dichiarato da Epic Games sul portale ufficiale, sarà possibile aggiungere questi oggetti all'armadietto fino al prossimo 15 marzo 2022 alle ore 02:00 del fuso orario italiano. Esiste inoltre la possibilità di inviare questi oggetti come regalo agli amici, così che possiate fare una cortesia a quegli amici che non hanno l'opportunità di ottenere questi oggetti nella finestra di tempo durante la quale saranno disponibili. Ovviamente acquistare gli oggetti in dono non precluderà in alcun modo la possibilità di aggiungerli anche al vostro inventario.

Sapevate che un leak di Fortnite ha anticipato l'arrivo di Mary Jane?