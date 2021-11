Fortnite: tutte le skin esclusive della versione cinese in un'immagine

Come avrete sicuramente letto, la versione cinese di Fortnite Capitolo 2 sta per chiudere i battenti e con essa spariranno anche le skin esclusive che Epic Games aveva creato appositamente per questa edizione del battle royale.

Per questo motivo i giocatori di tutto il mondo stanno condividendo sui social le immagini che ritraggono questi particolari costumi con l'obiettivo di farli conoscere e spronare il team di sviluppo a pubblicarle anche nella versione occidentale del free to play. Come potete osservare nel tweet in calce alla notizia, non si tratta di vere e proprie skin inedite, ma di versioni più o meno modificate di costumi che sono stati distribuiti tramite i Pass Battaglia o messi in vendita nel negozio durante gli ultimi anni. Le modifiche apportate alle skin riguardano prevalentemente la rimozione di modelli, immagini e tatuaggi raffiguranti teschi, i quali sono vietati in qualsiasi videogioco distribuito in territorio cinese.

In attesa di scoprire se Epic Games deciderà o meno di riutilizzare questi modelli per arricchire il quantitativo di costumi già presenti nel battle royale, vi ricordiamo che una recente teoria dei fan vuole che a dicembre 2021 arriverà Fortnite Capitolo 3 e che quindi non ci sarà alcuna Stagione 9.