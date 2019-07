Fortnite: la skin Fenicottero Reale debutta nel negozio oggi 6 luglio

L'immancabile aggiornamento notturno del negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé una nuova e ovviamente strampalata skin a pagamento. Si chiama Fenicottero Reale ed è, appunto, un costume con le sembianze del volatile rosa.

La nuova arrivata, essendo di qualità non comune, è piuttosto abbordabile e può essere acquistata al prezzo di 800 V-Buck. Se volete fare le cose come si deve, allora dovreste acquistare a 500 V-Buck anche il piccone a tema chiamato Flamingor, anch'esso di qualità non comune. Prosegue, intanto, la vendita delle skin di Stranger Things 3, tra le quali sono comprese Capo Hopper, Demogorgone e una copertura per le armi chiamata Tralci. A seguire trovate una rapida panoramica degli altri oggetti giornalieri in vendita:

Costume Detective (epico, 1.500 V-Buck)

Piccone Fattucchiere (raro, 800 V-Buck)

Copertura Scaglie d'oro (rara, 500 V-Buck)

Emote Rianimato (epica, 800 V-Buck)

Emote Rimbalzante (rara, 500 V-Buck)

Costume Verge (non comune, 800 V-Buck)

Cosa ve ne pare? Farete acquisti? A proposito, sapete che esiste una skin di Fortnite rarissima che non si fa vedere nel negozio da quasi due anni?