Fortnite: niente skin di Five Night at Freddy's, arriva la conferma del suo creatore

Sappiamo ormai con certezza che nel corso dei prossimi giorni arriverà un nuovo portale sull'isola di Fortnite Capitolo 2, il quale permetterà agli sviluppatori di far entrare di diritto nel battle royale un altro personaggio appartenente a brand di successo. Sembra però che non si tratti di Five Nights at Freddy's.

Negli ultimi giorni sono infatti stati in molti i dataminer che sui social hanno scovato dei possibili riferimenti all'arrivo di un set di skin a tema Five Nights at Freddy's in Fortnite, ma pare non sia così. A smentire il tutto è stato proprio Scott Cawthon, il programmatore e creatore dei vari episodi della serie che ha spopolato su tutte le piattaforme, che ha pubblicato un messaggio su Reddit per porre fine agli insistenti rumor che stavano circolando, cogliendo l'occasione per ribadire come sia attualmente concentrato solo sul futuro della serie e che non ci sarà nemmeno una collaborazione con Fall Guys Ultimate Knockout.

Dopotutto i leak non facevano riferimento a modelli specifici ma solo a sigle che potevano avere dei collegamenti con la serie horror. Si tratta inoltre di una tipologia di gioco che non si adatta perfettamente con l'utente medio del titolo Epic Games, dal momento che Five Nights at Freddy's è un titolo horror con il quale i videogiocatori più giovani non dovrebbero entrare in contatto.