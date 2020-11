Fortnite, skin Ghost Rider: come sbloccare il costume gratis

Proprio come visto con Daredevil, Epic Games ha deciso di dare il via ad un evento competitivo di Fortnite Battaglia Reale che permetterà ai giocatori più bravi del mondo di aggiudicarsi in maniera completamente gratuita la skin di Ghost Rider con tanto di dorso decorativo.

Il nome dell'evento è Coppa Ghost Rider, competizione basata sulla modalità a tempo Knock-Out Marvel a base di squadre da tre giocatori. La Coppa Ghost Rider avrà inizio il prossimo mercoledì 4 novembre 2020, ovvero domani, e per accedere occorrerà soddisfare i seguenti requisiti: disporre di un account di livello 30 (livello dell'account e non del Pass Battaglia) con l'autenticazione a due fattori correttamente abilitata. Se siete a posto con i requisiti, allora all'inizio dell'evento potrete invitare due amici (l'evento Coppa Ghost Rider non supporta in alcun modo il matchmaking) e avviare una partita selezionando l'apposito banner nella sezione eventi.

Ecco di seguito il sistema attraverso il quale vengono assegnati i punti nel corso della competizione:

1° posto (Vittoria Reale): 25 punti

2° posto: 10 punti

3°-4° posto: 5 punti

5°-8° posto: 3 punti

9°-16° posto: 1 punto

Per aggiudicarsi il Dorso decorativo e il costume estetico di gioco "Ghost Rider" dovrete classificarvi tra i giocatori più forti di ogni paese. Ecco tutti i dettagli sulle posizioni da raggiungere per ottenere le ricompense:

NA Est: 1° - 500° posto

NA Ovest: 1° - 200° posto

Europa: 1° - 800° posto

Brasile: 1° - 200° posto

Asia: 1° - 100° posto

Oceania: 1° - 100° posto

Medio Oriente: 1° - 100° posto

Va precisato che i premi non verranno distribuiti immediatamente ai giocatori che si sono classificati nella giusta posizione e potrebbero volerci giorni o settimane perché questi vengano consegnati direttamente nell'armadietto. Chiunque non dovesse riuscire ad ottenere gratuitamente la skin potrà comunque accaparrarsi questo oggetto a tema Marvel nel negozio oggetti, all'interno del quale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.