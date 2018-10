Fortnite: le skin Goalbound sono state temporaneamente disabilitate

Epic Games ha annunciato che le skin Goalbound (quelle dei calciatori) di Fortnite Battaglia Reale sono state temporaneamente disabilitate, a causa di alcuni inconvenienti tecnici sorti dopo l'arrivo della Stagione 6.

Come segnalato da molti utenti negli ultimi giorni, indossando le skin Goalbound si potevano riscontrare diversi inconvenienti tecnici nelle lobby e durante la creazione dei party. Epic Games ha deciso pertanto di disabilitare temporaneamente queste skin, in modo da trovare una soluzione al problema, consigliando nel frattempo ai giocatori di toglierle dall'Armadietto di gioco prima di entrare in un party o in partita su Battaglia Reale.

Nell'attesa che gli sviluppatori ci forniscano nuovi aggiornamenti sulla reintroduzione delle skin Goalbound, ricordiamo che di recente è stato ripristinato il corretto funzionamento delle Pietre Ombra, ora nuovamente disponibili per tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale. Nella giornata di oggi, inoltre, sono tornate operative le opzioni di personalizzazione della modalità Parco Giochi, con le quali gli utenti possono modificare la gravità e la salute del personaggio.

Ricordiamo infine che da ieri pomeriggio sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 Se volete qualche suggerimento per completarle, non dimenticate di consultare le nostre Guide a tema: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare lo Stendardo nascosto nella battuta di caccia.