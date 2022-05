Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume di Ali-A e la sua emote

Mentre il negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 continua ad accogliere costumi dedicati a fumetti, film, serie TV e videogiochi di successo, Epic Games non dimentica di supportare i content creator che hanno contribuito a rendere il battle royale così popolare. A tal proposito, presto i giocatori potranno sbloccare gratis la skin di Ali-A.

La Coppa Ali-A è un evento a coppie che coinvolgerà la modalità Zero costruzioni e che si terrà nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio 2022. Le regole sono sempre le stesse: i giocatori partecipanti potranno completare un massimo di 10 partite nell'arco di 3 ore (l'inizio dell'evento verrà segnalato nel calendario delle competizioni nel menu principale del battle royale) e accumulare così punti per scalare le classifiche della loro regione. Non sarà inoltre presente il matchmaking e le coppie dovranno essere già formate al momento dell'avvio della ricerca di una partita.

Di seguito trovate il sistema attraverso il quale avverrà l'assegnazione dei punti nel corso della competizione, ai quali va aggiunto che le eliminazioni fanno guadagnare un punto:

1° posto (Vittoria Reale): 25 punti

2° posto: 22 punti

3° posto: 20 punti

4° posto: 18 punti

5° posto: 17 punti

6° posto: 16 punti

7° posto: 15 punti

8° posto: 14 punti

9° posto: 13 punti

10° posto: 12 punti

11° posto: 11 punti

12° posto: 10 punti

13° posto: 9 punti

14° posto: 8 punti

15° posto: 7 punti

16° posto: 6 punti

17° posto: 5 punti

18° - 19° posto: 4 punti

20° - 21° posto: 3 punti

22° - 23° posto: 2 punti

24° - 25° posto: 1 punto

Queste sono invece le posizioni della classifica alle quali verranno distribuiti i premi, ovvero il costume "Ali-A" e il dorso decorativo "Placca dorsale Ali-Tech":

Europa: 1° - 1.200°

NA Est: 1° - 800°

NA Ovest: 1° - 350°

Brasile: 1° - 350°

Asia: 1° - 100°

Oceania: 1° - 100°

Medio Oriente: 1° - 100°

Tutti coloro i quali riusciranno ad ottenere almeno otto punti durante l'evento competitivo potranno inoltre guadagnarsi l'Emoticon "Armata di Ali-A" senza costi aggiuntivi. Come sempre, i giocatori partecipanti devono obbligatoriamente disporre di un profilo Epic Games con l'autenticazione a due fattori attivata e verificata oltre ad un livello account 50 o superiore (potete controllare il vostro livello nella scheda Carriera all'interno di Fortnite).

Vi ricordiamo che tutti gli elementi cosmetici del set di Ali-A verranno anche distribuiti attraverso il negozio, così che i giocatori che non riusciranno ad accaparrarseli con l'evento potranno acquistarli a suon di V-Bucks.

Avete già dato un'occhiata alla skin di RoboCop in Fortnite Capitolo 3? Stando alle ultime indiscrezioni sul futuro del free to play di Epic Games, sembrerebbe che si potrà guadagnare sviluppando mod di Fortnite Capitolo 3 su Unreal Engine 5.