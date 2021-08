Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume di J Balvin

Sono davvero tante le collaborazioni tra Epic Games e cantanti, brand e attori che stanno arrivando nel battle royale. In attesa di poter mettere le mani sulla skin di Will Smith, i giocatori possono provare ad ottenere gratuitamente il costume di J Balvin in Fortnite, che in questa versione videoludica include anche le Air Jordan 1 dell'artista.

Per provare ad ottenere l'esclusivo oggetto della Serie d'Icone, allora dovrete partecipare alla nuova Coppa J Balvin, la quale si terrà proprio domani, martedì 24 agosto 2021 nel corso del pomeriggio (nella schermata dedicata agli eventi del gioco verrà presto pubblicato il calendario con l'ora d'inizio). La Coppa J Balvin seguirà le regole di tutte le altre competizioni con in palio le skin: nell'arco di circa tre ore potrete partecipare ad un massimo di dieci partite nella modalità Coppie (il partner non può essere trovato via matchmaking e la squadra deve essere già formata da due persone al momento della ricerca della partita). Per partecipare, inoltre, i giocatori devono disporre di un account Epic di livello 30 o superiore con l'autenticazione a due fattori correttamente abilitata.

Ecco di seguito la tabella relativa a come ottenere punti durante la competizione:

1° posto (Vittoria reale): 42 punti

2° posto: 36 punti

3° posto: 32 punti

4° posto: 30 punti

5° posto: 29 punti

6° posto: 28 punti

7° posto: 27 punti

8° posto: 26 punti

9° posto: 25 punti

10° posto: 24 punti

11° posto: 23 punti

12° posto: 22 punti

13° posto: 21 punti

14° posto: 20 punti

15° posto: 19 punti

16° posto: 18 punti

17° posto: 17 punti

18° posto: 16 punti

19° posto: 15 punti

20° posto: 14 punti

21° posto: 13 punti

22° posto: 12 punti

23° posto: 11 punti

24° posto: 10 punti

25°-29° posto: 9 punti

30°-34° posto: 6 punti

35°-39° posto: 3 punti

40°-44° posto: 2 punti

45°-50° posto: 1 punto

Queste sono invece le posizioni in classifica che riceveranno il costume J Balvin e parte del set composta da dorso decorativo e strumento da raccolta per Fortnite gratuitamente:

Europa: 1° - 2.500°

1° - 2.500° NA Est: 1° - 1.250°

1° - 1.250° NA Ovest: 1° - 500°

1° - 500° Brasile: 1° - 1.000°

1° - 1.000° Asia: 1° - 250°

1° - 250° Oceania: 1° - 250°

1° - 250° Medio Oriente: 1° - 250°

Purtroppo questa volta non sono stati inseriti premi per chi raggiungerà 8 punti durante l'evento e chiunque non dovesse riuscire ad accaparrarsi il costume nella Coppa J Balvin potrà acquistarlo insieme al suo set nel negozio a partire dal prossimo 27 agosto 2021 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Oltre al costume di J Balvin, che offre anche due stili aggiuntivi chiamati Energia de Balvin e Balvin scheletro, il set include il piccone Real, il deltaplano Incrociatore Balvin, il dorso decorativo Real e l'emote "In da party", la cui esecuzione permette di ascoltare le note di "In Da Getto" di J Balvin e Skrillex.