Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume Khari, ovvero Galaxy 3.0

Mentre i fan sono in attesa di scoprire se davvero si terrà ad agosto l'evento crossover tra Fortnite e Dragon Ball, Epic Games ha annunciato l'arrivo di una nuova skin che i giocatori più abili del battle royale possono accaparrarsi in maniera gratuita.

Il team di sviluppo del free to play ha annunciato l'arrivo della Coppa Galaxy 3, nuovo evento al quale potranno prendere parte esclusivamente i giocatori da smartphone e tablet Android. La competizione si terrà il 16 e il 17 luglio 2022 e prevede la partecipazione a match della modalità Zero Costruzioni nella sua versione Solo. Ogni giocatore può avviare un totale di sette partite in ogni giornata dell'evento per un totale di quattordici match, durante i quali potrà accumulare punti e scalare le classifiche della regione d'appartenenza.

I punti verranno assegnati nel corso delle partite secondo i seguenti criteri:

Ogni eliminazione: 1 punto

1° posto (Vittoria Reale): 30 punti

2° posto: 25 punti

3° posto: 22 punti

4° posto: 20 punti

5° posto: 19 punti

6° posto: 17 punti

7° posto: 16 punti

8° posto: 15 punti

9° posto: 14 punti

10° posto: 13 punti

11° - 15° posto: 11 punti

16° - 20° posto: 9 punti

21° - 25° posto: 7 punti

26° - 30° posto: 5 punti

31° - 35° posto: 4 punti

36°-40° posto: 3 punti

41° - 50° posto: 2 punti

51° - 75° posto: 1 punto

Queste sono invece le posizioni da raggiungere in classifica in ogni paese per poter ricevere il costume estetico "Khari" e il suo dorso decorativo "Faretra della verità":

Europa: dal 1° al 4500° posto

NA Est: dal 1° al 2300° posto

NA Ovest: dal 1° al 800° posto

Brasile: dal 1° al 800° posto

Asia: dal 1° al 800° posto

Oceania: dal 1° al 400° posto

Medio Oriente: dal 1° al 400° posto

Come già accaduto in passato, tutti i giocatori che riusciranno ad accumulare un quantitativo minimo di 8 punti durante la competizione potranno sbloccare gratuitamente lo spray Creazione galassia. Nel caso in cui i giocatori non dovessero riuscire ad ottenere il costume nel corso della competizione nella modalità Zero Costruzioni, potranno comunque ottenerla tramite l'esborso di V-Buck: gli sviluppatori hanno infatti confermato che il set Galaxy 3.0 arriverà nel negozio nel corso delle prossime settimane. Va precisato che i giocatori che decideranno di partecipare alla Coppa Galaxy 3 non solo dovranno utilizzare un dispositivo Android per giocare, ma dovranno anche disporre di un account che abbia abilitato l'autenticazione a due fattori.

A proposito di costumi, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono arrivate in Fortnite Capitolo 3 le skin di Jane Foster e Thor di Love and Thunder.