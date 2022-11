Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume Punk Cromo e il suo set

Sebbene fosse stata individuata ormai da settimane da parte dei dataminer, la skin gratis Cromo Punk è arrivata solo con l'update 22.30 di Fortnite Capitolo 3, accompagnata da una serie di incarichi che permettono di sbloccare il costume e gli altri oggetti facenti parte del set.

Come sbloccare Cromo Punk

La skin in questione è una variante del costume di Halloween arrivato nel gioco qualche stagione fa e propone una versione del personaggio completamente ricoperta dal Cromo.

Ecco di seguito l'elenco delle sfide utili per sbloccare il costume gratuito e gli altri elementi appartenenti al suo set:

Ottieni 10 livelli account (prima del giorno 1 gennaio 2023 alle 06:00 ora italiana) - Ricompensa: Embrione di Cromo (dorso decorativo)

Ottieni 25 livelli account (prima del giorno 1 gennaio 2023 alle 06:00 ora italiana) - Ricompensa: Festa tra le tombe (schermata di caricamento)

Ottieni 50 livelli account (prima del giorno 1 gennaio 2023 alle 06:00 ora italiana) - Ricompensa: Punk Cromo (skin)

Che cos'è il livello account di Fortnite?

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, i 50 livelli da scalare per ottenere le ricompense non sono quelli del Pass Battaglia. Il livello account di Fortnite è una statistica che non ha nulla a che vedere con le stagioni e che può essere consultata nel menu chiamato "Carriera", nell'angolo in alto a destra. Si tratta di un valore che tiene conto di tutta l'esperienza accumulata negli anni nel battle royale e che aumenta proprio guadagnando XP nelle varie modalità di gioco (inclusa Salva il Mondo). Prima di iniziare le sfide, segnatevi il vostro livello account e assicuratevi quindi di scalare i 50 livelli prima del termine dell'evento, fissato al prossimo 1 gennaio 2023 alle ore 6:00 del mattino.

Avete già letto la guida su come sbloccare il dorso decorativo gratis Cetriolo Rick in Fortnite?